В 4-м туре квалификации на Олимпийские игры-2024 состоялось 2 матча. Результаты, обзор и видео голов читайте и смотрите на "Футбол 24".

Южная Америка, Олимпийские игры, квалификация, 4-й тур

Бразилия U-23 – Эквадор U-23 – 2:1

Голы: Марлон Гомес, 65, Пирани, 75 – Меркадо, 59

Колумбия U-23 – Венесуэла U-23 – 0:1

Гол: Боливар, 34

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В 4-м туре отбора на Олимпийские игры от Южной Америки сошлись лидеры – Бразилия и Эквадор. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "трехцветные" вышли вперед – Меркадо обманул голкипера бразильцев и дальним ударом шокировал болельщиков "селесао".

Но уже через 6 минут свое слово сказал Марлон Гомес – новичок Шахтера замкнул сферу на дальней штанге после прострела от Эндрика. Вскоре Пирани со второй попытки уже в падении закрутил сферу в угол ворот, сделав счет 2:1. Бразилия набрала 9 очков, вышла в лидеры и имеет игру в запасе, Эквадор с 7-ю пунктами второй.

Венесуэла минимально одолела Колумбию. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине первого тайма: Боливар оказался самым расторопным после навеса с углового и с отскоком от газона отправил мяч в сетку мимо голкипера. Победа принесла Венесуэле 5 баллов и подняла на третью строчку, Колумбия без очков последняя.

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