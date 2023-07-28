Оба игрока украинских команды стали фигурантами уголовного дела в Бразилии. Об этом сообщает Globo.

Шахтер объявил о подписании бразильца с сомнительной репутацией

Педринью и Сидклея обвиняют в нарушении правил о ставках в букмекерских конторах и махинациях в бразильском футболе. Обвинение настаивает, что футболисты умышленно влияли на ход встречи в пользу букмекеров.

Под подозрением, кроме двух представителей украинских клубов, оказались ряд других футболистов. Сейчас бразильская прокуратура рассматривает вероятность превентивного отстранения всех спортсменов. Согласно законодательству страны за нарушение предусмотрено наказание от 2 до 6 лет заключения.

Педриньо недавно присоединился к Шахтеру. Игрок своей вины не признает. А защитник Динамо Сидклей сейчас выступает за ЦСКА 1948 София.

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