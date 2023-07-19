"Горняки" официально подтвердили подписание левого защитника Педриньо. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Педриньо достался Шахтеру бесплатно, поскольку недавно разорвал соглашение с Атлетико Паранаэнсе. 21-летний латераль являлся фигурантом большого скандала с договорными матчами. В конце концов, бразилец отделался свидетельствами и избежал реального наказания. Проблемным был и переход Педриньо из Витории в Атлетико Паранаэнсе. Покупатель должен был заплатить около 1,6 млн евро, но потом отказался и хотел украсть игрока бесплатно.

Сейчас Transfermarkt оценивает молодого защитника в один миллион евро. За Атлетико Паранаэнсе он провел 69 матчей и отличился 2 ассистами.

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