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Новичок Шахтера Антонио назвал любимых футболистов

23:15 19 Читати українською
Новичок Шахтера Антонио назвал любимых футболистов
Маркос Антонио / ФК Шахтер

Новичок Шахтера Маркос Антонио прокомментировал переход в состав "горняков" и рассказал, какие футболисты ему нравятся.

"Я невероятно счастлив быть частью семьи Шахтера! Это великолепный клуб. Первые дни тренировок прошли отлично, коллектив хорошо меня принял. Рад находиться в такой команде.

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Очень рад возможности. Надеюсь оправдать все ожидания Шахтера, как можно скорее адаптироваться и помочь партнерам, ведь наша главная цель – побеждать.

Нравятся Каземиро и Коутиньо. Отличный пас, хороший удар, скорость и умение забивать голы – лучшие качества любого футболиста.

Знаю некоторых бразильцев Шахтера очень хорошо. Фернандиньо, Фред, Жадсон – великие игроки. У них отличная карьера, превосходный пас и другие качества", – цитирует Антонио официальный сайт "горняков".

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