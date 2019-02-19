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Новачок Шахтаря Антоніо назвав улюблених футболістів

23:15 41 Читать на русском
Новачок Шахтаря Антоніо назвав улюблених футболістів
Маркос Антоніо / ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Маркос Антоніо прокоментував перехід до складу "гірників" і розповів, які футболісти йому подобаються.

"Я неймовірно щасливий бути частиною сім’ї Шахтаря! Це чудовий клуб. Перші дні тренувань минули відмінно, колектив добре мене прийняв. Радий перебувати в такій команді.

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Дуже радію нагоді. Сподіваюсь виправдати всі очікування Шахтаря, якнайшвидше адаптуватися й допомогти партнерам, адже наша головна мета – перемагати.

Подобаються Каземіро та Коутінью. Відмінний пас, гарний удар, швидкість і вміння забивати голи – найкращі властивості кожного футболіста.

Знаю деяких бразильців Шахтаря дуже добре. Фернандінью, Фред, Жадсон – великі гравці. У них відмінна кар’єра, чудовий пас та інші якості", – цитує Антоніо офіційний сайт "гірників".

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Фред Фред Шахтар Шахтар Маркос Антоніо Маркос Антоніо Жадсон Жадсон Фернандінью Фернандінью Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Каземіро Каземіро
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