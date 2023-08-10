В 1/8 финала Кубка Либертадореса встречались Палмейрас и Атлетико Минейро. Первый матч между командами закончился минимальной победой "зелено-белых" (1:0).

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За два тайма команды не смогли открыть счет. В компенсированное время Атлетико Минейро пытался забить гол, чтобы перевести игру в овертайм. Когда игрок "петухов" вводил мяч из-за боковой линии, Эндрик выбросил на поле другой мяч, сбив таким образом ритм игры. За свою выходку форвард получил красную карту.

Палмейрас в итоге удержал нули на табло, что позволило им пройти в 1/4 финала Кубка Либертадорес, где их соперником будет Депортиво Перейра.

Напомним, что Реал купил 16-летнего Эндрика за 60 миллионов евро. Нападающий присоединится к мадридцам, когда ему исполнится 18 лет.