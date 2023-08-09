1/8 финала Кубка Либертадорес

Интернасьонал (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1 (1:2, по пен. 4:3)

Голы: Меркадо, 70, Алан Патрик, 78 – Рохас, 90

В первой встрече Интернасьонал уступил Ривер Плейту со счетом 1:2. Команда, в которой выступают экс-игроки Шахтера Луис Адриано и Алан Патрик, а также экс-полузащитник Динамо Де Пена, пытались быстро открыть счет, однако все попытки были тщетными. До перерыва нули на табло так и остались.

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Во второй половине игры Маркадо вывел Интернасьонал вперед на 70 минуте, а Алан Патрик удвоил преимущество своей команды. Ривер Плейт сумел отыграть один мяч и свести игру к серии пенальти.

Командам, чтобы решить судьбу путевки в 1/4, пришлось пробить 20 пенальти. Один из них удачно реализовал Луис Адриано, а вот экс-игрок киевлян Де Пена промазал с отметки. Поставил точку в матче голкипер Интернасьонала, который смог переиграть своего оппонента.