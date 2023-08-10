В 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес зустрічалися Палмейрас та Атлетіко Мінейро. Перший матч між командами закінчився мінімальною перемогою "зелено-білих" (1:0).

Легенди Шахтаря та Динамо вибили Рівер Плейт з Копа Лібертадорес – скажена серія пенальті, переможний гол від голкіпера

За два тайми команди не змогли відкрити рахунок. В компенсований час Атлетіко Мінейро намагався забити гол, щоб перевести гру в овертайм. Коли гравець "півнів" вводив м'яч з-за бокової лінії, Ендрік викинув на поле іншого м'яча, збивши таким чином ритм гри. За свою витівку форвард отримав червону карту.

Палмейрас у підсумку втримав нулі на табло, що дозволило їм пройти в 1/4 фіналу Кубка Лібертадорес, де їхнім суперником буде Депортіво Перейра.

Нагадаємо, що Реал купив 16-річного Ендріка за 60 мільйонів євро. Нападник приєднається до мадридців, коли йому виповниться 18 років.