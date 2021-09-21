"Уже провел пару тренировок. Кроме того, посмотрел город и инфраструктуру Металлиста – все очень красиво. Впечатлен тем, что здесь происходит. Также я познакомился с руководством клуба, их видение совпадает с моим. Я понимаю, что это большой клуб, крутой проект, и для меня очень приятно быть его частью.

Металлист подписал хавбека с опытом выступлений в АПЛ

Я прекрасно помню, каким большим клубом и проектом Металлист был раньше. Помню, как Металлист играл в еврокубках, в том числе против английских команд – Эвертона и Ньюкасла. Помню, как клуб попал в Лигу чемпионов. Я еще тогда видел некоторые матчи и знаю, что это большой клуб.

Поэтому очень круто, что президент Александр Ярославский возродил Металлист, и для меня большая честь быть здесь. Мы детально переговорили и вместе с моим агентом Андреем Билейчуком приняли решение, что для меня это классный вызов", – признался хавбек в интервью официальному сайту клуба.

Отметим, что Кадим Харрис перебрался к харьковчанам в статусе свободного агента. Ранее он защищал цвета Шеффилд Уэнсдей, Кардиффа и ряда других английских команд.

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