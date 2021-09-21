"Уже провів кілька тренувань. Крім того, подивився місто та інфраструктуру Металіста – все дуже красиво. Вражений тим, що тут відбувається. Також я познайомився з керівництвом клубу, їх бачення співпадає з моїм. Я розумію, що це великий клуб, крутий проект, і для мене дуже приємно бути його частиною.

Металіст підписав хавбека з досвідом виступів в АПЛ

Я чудово пам'ятаю, яким великим клубом і проектом Металіст був раніше. Пам'ятаю, як Металіст грав у єврокубках, зокрема, проти англійських команд – Евертона і Ньюкасла. Пам'ятаю, як клуб потрапив до Ліги чемпіонів. Я ще тоді бачив деякі матчі та знаю, що це великий клуб.

Тому дуже круто, що президент Олександр Ярославський відродив Металіст, і для мене велика честь бути тут. Ми детально переговорили і разом із моїм агентом Андрієм Білейчуком ухвалили рішення, що для мене це класний виклик", – зізнався хавбек в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Відзначимо, що Кадім Харріс перебрався до харків'ян у статусі вільного агента. Раніше він захищав кольори Шеффілд Венсдей, Кардіффа та низки інших англійських команд.

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