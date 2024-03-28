Захисник Андрій Булеза розірвав хрестоподібні зв'язки коліна, стверджує Sport.ua. Сталося це у розташуванні олімпійської збірної України.

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Карпати місяць тому орендували Булезу у Шахтаря, але 20-річний захисник навіть не встиг дебютувати за "левів" у офіційному матчі. Руслан Ротань викликав оборонця на березневий збір, який завершився для гравця трагедією. Наразі на Булезу очікує операція в Києві, після якої процес відновлення триватиме щонайменше сім місяців. Це означає, що він більше не зіграє в цьому сезоні і точно не поїде на Олімпіаду.

Додамо, що Булеза не був у складі молодіжної збірної, яка дійшла до півфіналу Євро-2023 та виборола історичну путівку на Ігри. Втім, захисник регулярно отримував виклики до наступного "покоління" U-21. У першій частині сезону він виступав за Минай також на правах оренди – 11 матчів, без результативних дій.

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