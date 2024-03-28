Новачок Карпат вилетів до кінця сезону і не поїде на Олімпіаду – він не зіграв жодної секунди після переходу з Шахтаря
Карпати отримали вкрай неприємну новину з табору олімпійської збіорної України.
Захисник Андрій Булеза розірвав хрестоподібні зв'язки коліна, стверджує Sport.ua. Сталося це у розташуванні олімпійської збірної України.
Маркевич пояснив, чому не відбувся дебют новачка-легіонера Карпат
Карпати місяць тому орендували Булезу у Шахтаря, але 20-річний захисник навіть не встиг дебютувати за "левів" у офіційному матчі. Руслан Ротань викликав оборонця на березневий збір, який завершився для гравця трагедією. Наразі на Булезу очікує операція в Києві, після якої процес відновлення триватиме щонайменше сім місяців. Це означає, що він більше не зіграє в цьому сезоні і точно не поїде на Олімпіаду.
Додамо, що Булеза не був у складі молодіжної збірної, яка дійшла до півфіналу Євро-2023 та виборола історичну путівку на Ігри. Втім, захисник регулярно отримував виклики до наступного "покоління" U-21. У першій частині сезону він виступав за Минай також на правах оренди – 11 матчів, без результативних дій.
Карпати у меншості вирвали перемогу над Полтавою, Лівий берег знищив Ниву Бузову: Перша ліга