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Новичок Карпат Хонгла: Когда встретился с Месси, спросил совет на будущее

11 февраля 23:56 233 Читати українською
Новичок Карпат Хонгла: Когда встретился с Месси, спросил совет на будущее
Мартин Хонгла / Карпаты

Новичок Карпат Мартин Хонгла рассказал о периоде карьеры в Барселоне и о разговоре с Лионелем Месси.

"Я родом из очень красивого города Яунде – столицы Камеруна. Там начинал заниматься футболом в академии Блеза Нкуфо, где провел три года в теплой и семейной атмосфере. Но параллельно изучал компьютерные технологии и если бы не стал футболистом, то наверняка работал бы айтишников.

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Барселона... для меня был замечательный опыт. Футболист у которого появляется шанс сыграть в Барселоне является очень счастливым. В футболе только упорным трудом можна достичь успехов. Я тренировался с основной командой, черпал информацию, ловил каждый момент.

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Когда выступал за молодежную сборную Камеруна, общался с Самуэлем Это'о. А когда встретился с Лео Месси, то не просил селфи или автограф, а спросил совет на будущее. Ответ был очевиден – для того, чтобы расти, нужно постоянно работать. Каждый день. Иначе нет шанса. Поэтому для меня на первом месте стоит работа. В футболе чудес не бывает. Все достигается только тяжелым трудом", – цитирует Хонгла официальный сайт Карпат.

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Карпаты Карпаты Лионель Месси Лионель Месси Мартин Хонгла Мартин Хонгла
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