Мякушко оценил игру Хонгла в дебютном матче за Карпаты

Львовские Карпаты во время сборов в Турции переиграли в контрольном матче казахский Тараз. Полузащитник львовян Сергей Мякушко доволен игрой команды.

"Думаю, что команда получила удовольствие от игры. Мы много атаковали, контролировали мяч, надежно сыграли в обороне.

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Но соперник очень удачно начал второй тайм. Они, как будто, всей командой бросились в нападение, що повлекло к нашим ошибкам в защите. Пропустили гол, потом еще и пенальти заработали. Если бы не дальнейшие сейвы Германа Пенькова – неизвестно, как бы завершился матч.

Могу отметить дебют нашего новичка Мартина Хонгла. Он хорошо сыграл в обороне и был спокоен при работе с мячом. Молодые игроки также стараются и хорошо работают, среди них есть много талантливых исполнителей.

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Не скажу, наработала ли команда уже определенную тактическую схему игры и нашла ли свой стиль – это вопрос больше к тренеру. Но могу сказать, что мы понимаем его требования", – цитирует Мякушка официальный сайт Карпат.

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