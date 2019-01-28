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Карпаты подписали экс-защитника Барселоны Хонгла

28 января 13:49 306 Читати українською
Карпаты подписали экс-защитника Барселоны Хонгла
Мартин Хонгла / Фото: ФК Гранада

20-летний защитник Мартин Хонгла продолжит карьеру в львовских Карпатах.

Карпаты договорились с Гранадой о трансфере защитника Мартина Хонгла, сообщает официальный сайт "львов".

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20-летний футболист прибыл в Карпаты на годовую аренду, львовяне смогут выкупить камерунца.

Хонгла уже прибыл в лагерь Карпат в Турции и может дебютировать в матче против Тараза.

Отметим, Хогла играл за Барселону Б и провел несколько поединков за главную команду в Кубке Каталонии.

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Трансферы Карпаты Карпаты Мартин Хонгла Мартин Хонгла Гранада Гранада
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