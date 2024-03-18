Защитник Баварии Эрик Дайер поделился первыми впечатлениями от жизни в Германии после трансфера из Тоттенхэма.

"Учу немецкий ежедневно, постоянно работаю с репетитором. Кроме английского, я также знаю португальский и испанский, но изучение немецкого дается трудно, потому что он совсем другой.

Бавария продлила контракт Дайера, которого подписала всего месяц назад

Я стараюсь. Жена говорит на немецком, хорошо понимает. Она из Южной Африки, знает африкаанс, а языки похожи. Она мне постоянно переводит.

Я понимаю, что важно как можно быстрее овладеть языком. Это же знак уважения к людям, которые живут в этой стране, к партнерам в раздевалке", – сказал Дайер в интервью для Kicker.

Дайер женат на Анне Модлер, которая ранее встречалась с Алексисом Санчесом. Эрик уже имеет опыт жизни за рубежом, ведь начинал карьеру в лиссабонском Спортинге, где провел почти 10 лет в академии.

Дайер зимой пришел в Баварию четвертым центрбеком, но из-за кадровых проблем сразу стал основным. Он сыграл 10 матчей, восемь из которых начал в стартовом составе.