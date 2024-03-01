Бавария продлила контракт Дайера, которого подписала всего месяц назад
11:41 - Читати українською
Английский защитник Эрик Дайер задержится в Баварии дольше.
Бавария в январе подписала Дайера до конца сезона с возможностью продления контракта еще на год – до лета 2025-го. Мюнхенский клуб уже активировал соответствующую опцию, сообщает The Athletic.
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Бавария заплатила Тоттенхэму 4 миллиона евро за аренду Дайера, а летом зарегистрирует защитника как свободного агента. 30-летний англичанин удовлетворил клуб своими выступлениями.
Дайер пришел в Баварию четвертым центрбеком, но из-за кадровых проблем сразу стал основным. Он сыграл 6 матчей, четыре из которых начал в стартовом составе.
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