Захисник Баварії Ерік Дайєр поділився першими враженнями від життя в Німеччині після трансферу з Тоттенхема.

"Вчу німецьку щодня, постійно працюю з репетитором. Крім англійської, я також знаю португальську та іспанську, але вивчення німецької дається важко, бо вона зовсім інша.

Баварія продовжила контракт Дайєра, якого підписала лише місяць тому

Я стараюся. Дружина говорить німецькою, добре розуміє. Вона з Південної Африки, знає африкаанс, а мови схожі. Вона мені постійно перекладає.

Я розумію, що важливо якнайшвидше опанувати мову. Це ж знак поваги до людей, які живуть у цій країні, до партнерів у роздягальні", – сказав Дайєр в інтерв'ю для Kicker.

Дайєр одружений з Анною Модлер, яка раніше зустрічалася з Алексісом Санчесом. Ерік вже має досвід життя за кордоном, адже розпочинав кар'єру в лісабонському Спортінгу, де провів майже 10 років у академії.

Дайєр взимку прийшов у Баварію четвертим центрбеком, але через кадрові проблеми відразу став основним. Він зіграв 10 матчів, вісім з яких розпочав у стартовому складі.