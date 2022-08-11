Новичок АПЛ предлагает немалую сумму за экс-звезду Зари – его команда вылетела в Чемпионшип
Форвард Уотфорда Денніс Бонавентуре знову може повернутись до елітного дивізіону англійської першості.
Ноттингем Форест сделал Уотфорду предложение по переходу Эммануэля Бонавентуры, сообщает The Athletic.
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Точная структура выплат пока не известна, однако общая сумма вместе с бонусами оценивается в 20 млн фунтов. На нигерийца также претендовал Вест Хэм, однако сейчас "молотки" не заинтересованы в форварде.
Добавим, что Бонавентура стал одним из открытий прошлого сезона АПЛ, в 33 матчах за Уотфорд наколотив 10 голов и отдав 6 ассистов. Впрочем, это не спасло экс-звезду Зари и его команду от вылета в Чемпионшип.
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