Ноттінгем Форест зробив Уотфорду пропозицію щодо переходу Еммануеля Бонавентуре, повідомляє The Athletic.

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Точна структура виплат наразі невідома, однак загальна сума разом з бонусами оцінюється в 20 млн фунтів. На нігерійця також претендував Вест Хем, однак зараз "молотки" не зацікавлені у форварді.

Додамо, що Бонавентуре став одним з відкриттів минулого сезону АПЛ, у 33 матчах за Уотфорд наколотивши 10 голів та віддавши 6 асистів. Втім, це не врятувало екс-зірку Зорі та його команду від вильоту до Чемпіоншипу.

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