Челси начал переговоры с представителями защитника Лестера Уэсли Фофана, после того как "лисы" отклонили уже два предложения по продаже центрбека, сообщает Фабрицио Романо.

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Также "синие" продолжают рассматривать Обамеянга как усиление линии атаки, однако клуб не делал предложения Барселоне с прошлой недели.

Напомним, что Челси этим летом уже потерял Лукаку, отпустив его в аренду в Интер, и Вернера, вернувшегося в РБ Лейпциг.

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