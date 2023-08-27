Шеффилд Юнайтед в своих соцсетях объявил о переходе 21-летнего англичанина. Кэмерон Арчер подписал соглашение на четыре сезона – до 2027 года.

Манчестер Юнайтед нацелился на партнера Мудрика по Челси

Как сообщает The Athletic, Шеффилд Юнайтед заплатил за форварда Астон Вилле 18,5 миллиона фунтов. "Львы" будут иметь право приоритетного выкупа. 21-летний англичанин будет играть в новой команде под 10 номером.

Кэмерон Арчер в прошлом сезоне выступал в аренде за Мидлсбро. Он принял участие в 23 матчах, в которых забил 11 голов и отдал шесть ассистов. Летом Арчер вместе с молодежной сборной Англии завоевал титул чемпиона Европы. На турнире форвард забил два мяча.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023