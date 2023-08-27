Шеффілд Юнайтед у своїх соцмережах оголосив про перехід 21-річного англійця. Кемерон Арчер підписав угоду на чотири сезони – до 2027 року.

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Як повідомляє The Athletic, Шеффілд Юнайтед заплатив за форварда Астон Віллі 18,5 мільйона фунтів. "Леви" матимуть право пріоритетного викупу. 21-річний англієць буде грати в новій команді під 10 номером.

Кемерон Арчер в минулому сезоні виступав в оренді за Мідлсбро. Він взяв участь у 23 матчах, в яких забив 11 голів та віддав шість асистів. Влітку Арчер разом з молодіжною збірною Англії здобув титул чемпіона Європи. На турнірі форвард забив два м'ячі.

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