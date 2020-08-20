Новичок АПЛ перехватил трансферную цель Милана – игрока называли альтернативой Миколенко

Фулхэм усилил линию защиты перед выступлениями в английской Премьер-лиге.

Новичком команды стал 23-летний американец Антони Робинсон, информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Фулхэм не раскрывает сумму, которую заплатил Уигану за левого защитника. Личный контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне Чемпионшипа Робинсон провел 38 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

Добавим, что ранее американца также связывали с Миланом, который ищет молодого левого латераля. Среди альтернатив "россонери" назывался и игрок Динамо Виталий Миколенко.

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