toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРТЕМ КРАВЕЦ БАРСЕЛОНА

Новичок АПЛ перехватил трансферную цель Милана – игрока называли альтернативой Миколенко

19:26 - Читати українською
Новичок АПЛ перехватил трансферную цель Милана – игрока называли альтернативой Миколенко
Антони Робинсон / Сайт Фулхэма

Фулхэм усилил линию защиты перед выступлениями в английской Премьер-лиге.

Новичком команды стал 23-летний американец Антони Робинсон, информирует официальный сайт лондонского клуба.

Шеффилд Юнайтед подписал голкипера Борнмута за 20 млн евро

Фулхэм не раскрывает сумму, которую заплатил Уигану за левого защитника. Личный контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне Чемпионшипа Робинсон провел 38 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

Добавим, что ранее американца также связывали с Миланом, который ищет молодого левого латераля. Среди альтернатив "россонери" назывался и игрок Динамо Виталий Миколенко.

"Велик соблазн": Миколенко и еще 2 игрока Динамо разрывают итальянские СМИ – тяжелые трансферы на более чем 25 млн

blog_ava
Куман определился со своим первым звездным трансфером в Барселоне
13:54
9916
Теги
Трансферы Англия Уиган Уиган Фулхэм Фулхэм Трансферы Чемпионата Англии Антони Антони Робинсон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
49
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?