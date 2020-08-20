Шеффилд Юнайтед подписал голкипера Борнмута за 20 млн евро

Лига чемпионов — 19 авг 2061
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Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов
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Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальніЛига чемпионов — 19 авг 12749
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Сачко официально стал главным тренером ВолыниПервая лига — 19 авг 3912
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Кравец в шаге от возвращения в ДинамоУкраина — 19 авг 9520
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Сборная Нидерландов назвала нового тренера – официальное заявление соперника Украины после ухода Кумана в БарселонуЕвро-2020 — 19 авг 4620