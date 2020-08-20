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Шеффилд Юнайтед подписал голкипера Борнмута за 20 млн евро

00:25 - Читати українською
Шеффилд Юнайтед подписал голкипера Борнмута за 20 млн евро
Арон Рэмсдейл / Фото ФК Борнмут

Английский голкипер Арон Рэмсдейл отныне будет защищать цвета Шеффилд Юнайтед.

Арон Ремсдейл подписал контракт с Шеффилд Юнайтед сроком на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Борнмут получил своего 22-летнего голкипера около 20 млн евро. Стоит отметить, что Арон является воспитанником Шеффилд Юнайтед, в 2017-м "вишни" приобрели вратаря за 1 млн.

В прошлом сезоне АПЛ Рэмсдейл провел 37 матчей, в которых пропустил 62 гола.

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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Англия Трансферы Борнмут Борнмут Трансферы Чемпионата Англии Арон Арон Рэмсдейл
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