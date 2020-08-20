Шеффилд Юнайтед подписал голкипера Борнмута за 20 млн евро

Арон Ремсдейл подписал контракт с Шеффилд Юнайтед сроком на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Хау покинул Борнмут – вылет из АПЛ разорвал 8-летний союз тренера и клуба

Борнмут получил своего 22-летнего голкипера около 20 млн евро. Стоит отметить, что Арон является воспитанником Шеффилд Юнайтед, в 2017-м "вишни" приобрели вратаря за 1 млн.

В прошлом сезоне АПЛ Рэмсдейл провел 37 матчей, в которых пропустил 62 гола.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ