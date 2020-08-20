Новачок АПЛ перехопив трансферну ціль Мілана – гравця називали альтернативною Миколенку

Фулхем підсилив лінію захисту перед виступами в англійській Прем'єр-лізі.

Новачком команди став 23-річний американець Антоні Робінсон, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Фулхем не розкриває суму, яку заплатив Вігану за лівого захисника. Особистий контракт гравця розрахований до літа 2024 року. У минулому сезоні Чемпіоншипу Робінсон провів 38 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

Додамо, що раніше американця також пов'язували з Міланом, який шукає молодого лівого латераля. Серед альтернатив "россонері" називався і гравець Динамо Віталій Миколенко.

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