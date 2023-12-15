Выступавший в США украинский полузащитник Денис Костышин рассказал, как приезд Месси повлиял на местных фанатов.

– Был ли ажиотаж, когда в США приехал Месси?

– Такой резонанс был. Всем известно, что в США хорошо развиты баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол. Наш футбол – там примерно 5-й. Был резонанс. Все крупные компании начали выходить на футбол. В Интер Майами на предстоящий сезон все абонементы раскуплены. Такой резонанс, все сходили с ума.

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– У вас была возможность попасть на игру Интер Майами?

– Нет. Единственный раз, когда это было реально, у меня была своя игра. Очень хотел. У меня сезон закончился, а Месси уехал за сборную играть. Уехал домой, – сказал Костышин в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Костышин вернулся в Александрию из США, где выступал за клуб Эль-Пасо Локомотив, играющий во Второй лиге чемпионата ЮСЛ. За американский клуб Костышин провел 34 матча и отличился 4 голами и 4 ассистами.

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