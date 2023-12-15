Український півзахисник Денис Костишин, який виступав в США розповів, як приїзд Мессі вплинув на місцевих фанатів.

– Чи був ажіотаж, коли до США приїхав Мессі?

– Такий резонанс був. Усі знають, що у США добре розвинені баскетбол, хокей, американський футбол, бейсбол. Наш футбол – там приблизно 5-й Був резонанс. Усі великі компанії почали одразу виходити на футбол. В Інтер Маямі на майбутній сезон всі абонементи розкуплено. Такий резонанс, всі божеволіли.

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– У вас була можливість потрапити на гру Інтер Маямі?

– Ні. Єдиний раз, коли це було реально, у мене була своя гра. Дуже хотів. У мене сезон закінчився, а Мессі поїхав за збірну грати. Поїхав додому, – сказав Костишин в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Костишин повернувся в Олександрію з США, де виступав за клуб Ель-Пасо Локомотив, який грає в Другій лізі чемпіонату ЮСЛ. За американський клуб Костишин провів 34 матчі і відзначився 4 голами та 4 асистами.

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