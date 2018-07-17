Мораес: Я не сделал ничего плохого, когда перешел в Шахтер

Новичок Шахтера Жуниор Мораес считает, что не сделал "ничего плохого", когда перешел в донецкий клуб из киевского Динамо.

"Я очень рад, что буду играть за Шахтер. Я очень спокоен, потому что ничего плохого не сделал", – сказал он во время презентации новичков Шахтера, отвечая на вопрос об отношении болельщиков Динамо к его переходу в состав главного соперника киевлян в Украине.

Мораес будет выступать в Шахтере под 10-м номером

Напомним, Жуниор Мораес выступал в составе киевского Динамо с 2015 по 2018 годы.

Дебютировать в официальных матчах за донецкую команду бразилец может именно в игре против своего бывшего клуба в матче за Суперкубок Украины, который состоится 21 июля в Одессе.