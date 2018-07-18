Новачки Шахтаря: вже вчаться новому у Фонсеки, захоплюються Києвом, рівняються на Модріча та мріють про збірну Бразилії

17 липня на терасі київського ЦУМа Шахтар презентував своїх п'ятьох новачків. Головна увага була прикута до молодих бразильців Майкона, Фернандо та Маркіньйоса Сіпріано, які в перспективі можуть стати новими лідерами гірників.

Трохи менше уваги було до Мораєса, перехід якого вже встигли багато обговорити, а сам він коротко зазначив, що не зробив нічого поганого та почувається спокійно напередодні матчу з своїм екс-клубом Динамо, та до єдиного українця в цій компанії – голкіпера Олексія Шевченка.

Мораєс буде виступати в Шахтарі під 10-м номером

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека каже, що новачки швидко адаптуються в Україні, а вони підкреслюють, що їм подобається працювати з португальцем, який вже багато чому їх навчив навіть за такий короткий термін.



Фернандо



Київ – прекрасне місто. Він мені дуже сподобався. Адаптація проходить чудово, звикаю, мені все подобається.

Чи були в мене пропозиції від інших клубів? В мене була пропозиція від італійського Торіно. Але я дуже радий, що прийняв пропозицію від Шахтаря, я дуже щасливий тут і сподіваюся, що так буде і надалі.



Маркіньйос Сіпріано

Я завжди грав правим вінгером, саме на цій позиції почуваюся найбільш комфортно.

Коли вперше почув про Шахтар? Я слідкував за Шахтарем кілька років, добре знаю цю команду. Більше за всіх з тих гравців, що були в Шахтарі, мене надихає Дуглас Коста. Ми з ним схожі? Так, щось трохи є, але кожен показує свою гру. Менш з тим, сподіваюся, що досягну того ж успіху, що і Дуглас Коста.

Мій кумир дитинства? Лукас Моура (колишній гравець Сан-Паулу, ПСЖ, а зараз Тоттенхема).



Майкон

Чому взяв не номер "8", який був у Фреда, а номер "27"? Так, я дійсно хотів цей номер, але, наскільки я знаю, коли пішов Фред, то його попросив Кайоде. Тому він мене випередив. Я вибрав номер з дуже важливим для мене числом "27", адже це день народження мого сина та моєї дружини.

Замінити Фреда вже в матчі проти Динамо за Суперкубок? Думаю, що мені треба ще багато рости. Я ще не зовсім знаю місцевий футбол, та в будь-якому випадку, якщо гратиму вже в матчі за Суперкубок України, буду намагатися допомогти команді виграти його.

Мені більше подобається грати в атаці. Але потрібно бачити правильний момент, коли йти в атаку, коли треба обороняться, коли треба контролювати зони ризику, де суперник може створити нашій команді складності. Звичайно, будь-який гравець любить атакувати, але потрібно розвивати в собі різні якості.

Що означає Барберан (повне ім'я Майкона – Майкон де Андраде Барберан)? Це італійське прізвище. Моя родина з боку батька походить з Італії, тому таке прізвище.

Чи є зараз у футболі ідеальний опорний півзахисник? Ми бачили на чемпіонаті світу Модріча, що він робив, як діяв на полі. Це гравець, який мене дуже надихає. На нього я, можливо, хочу бути схожим.



Олексій Шевченко



Моя улюблена команда Мілан. З ким би я хотів зіграти в Лізі чемпіонів? Там немає слабких суперників. Я думаю, що в нас буде цікава група, як і в минулому сезоні у Шахтаря. Сподіваюся, що ми покажемо гарну гру. А які будуть суперники – подивимося.

Про роботу з Фонсекою

Жуніор Мораєс: "Я дуже щасливий працювати з Паулу Фонсекою. У своїй кар'єрі я завжди хотів зростати та вчитися чомусь новому. Я вже казав, що робота з ним – це одна з причин, чому я зараз у Шахтарі. Я почуваюся чудово, адже за достатньо короткий термін я вже багато чому навчився".

Маркіньйос Сіпріано: "Коли я приїхав сюди в травні, я поговорив з Додо, він сказав мені, що Паулу Фонсека добре працює з молодими гравцями, знає, як це потрібно робити. І за той невеликий час, що я провів тут, я багато чому вже навчився, адже він вміє чудово все пояснювати та доносити молодим гравцям".

Фернандо: "Я радий працювати з Фонсекою. Його стиль відрізняється від того, до чого я звик у Бразилії. І мені подобається працювати з ним. Я відчуваю довіру і це дуже допомагає. Я почуваюся комфортно в команді під його керівництвом".

Майкон: "Стиль роботи Паулу дуже цікавий. Для нас все відрізняється від Бразилії, де футбол зовсім інший. І для нас це все важливо, адже ми молоді, ми ще зростаємо, додаємо фізично, тактично і технічно. Паулу вже багато чому нас навчив, сподіваємося, що так буде і надалі, і ми ще багато чого дізнаємося.

Олексій Шевченко: "Я більше проводжу часу з тренером воротарів, але я вперше стикаюся з тренером, який так грамотно все розповідає по тактиці. Футбол придуманий давно, але Паулу його розвиває".

Про холодні зими в Україні

Маркіньйос Сіпріано: "Я приїхав в Україну перший раз ще у березні і тут ще була зима. Це було незвично. Та до справжньої зими я готовий, нічого страшного".

Фернандо: "Ніколи не бачив сніг у своєму житті. Не знаю, що це буде. Буде спочатку, мабуть, важко, але з часом звикну".

Майкон: "Я чув, що зими тут дуже сурові, але я готовий. Головне – це допомагати Шахтарю. Якщо зими будуть холодні, нічого страшного. Головне – працювати, вигравати та досягати мети з командою".

Про збірну Бразилії

Футбол 24 поцікавився у бразильських новачків Шахтаря, чи розглядають вони перехід до складу чемпіона України також як можливість потрапити в майбутньому до збірної Бразилії.

Майкон: "Звичайно, думаю, що мрія абсолютно всіх бразильців виступати за національну збірну. Ми дуже щасливі, що Шахтар є помітним на міжнародній арені, і у нас є можливість завдяки цій команді потрапити одного дня до збірної Бразилії. Це одна з цілей".

Фернандо: "Це правда, кожен бразильський футболіст мріє пограти за збірну. Шахтар відомий за кордоном і завдяки цій команді чимало бразильців потрапило до збірної. Зараз потрібно працювати, досягати результатів, і, можливо, одного дня і ми будемо там".

Майкон: "Дійсно, потрібно працювати, виходити на новий рівень, і тоді збірна Бразилії колись може стати реальністю".

Жуніор Мораєс: "Це найбільша мрія у моїй кар'єрі зіграти одного дня за збірну Бразилії".