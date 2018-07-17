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Мораес будет выступать в Шахтере под 10-м номером

20:44 9 Читати українською
Мораес будет выступать в Шахтере под 10-м номером
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Экс-форвард киевского Динамо Жуниор Мораес взял себе в Шахтере номер "10".

Об этом стало известно во время презентации новичков донецкого клуба во вторник. Футболку с соответствующим номером ему символически вручил главный тренер Шахтера Паулу Фонсека. Вратарь Алексей Шевченко выбрал себе номер "1", Майкон будет играть под номером "27", Маркиньос Сиприано – под номером "28", Фернандо – под номером "99".

Мораес: Буду праздновать гол в ворота Динамо, каждый гол нужно праздновать

Напомним, Шахтер вернулся со сборов в Австрии и готовится к матчу за Суперкубок Украины против киевского Динамо, который состоится 21 июля в Одессе.

Источник: Футбол 24
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