Мораес будет выступать в Шахтере под 10-м номером

Экс-форвард киевского Динамо Жуниор Мораес взял себе в Шахтере номер "10".

Об этом стало известно во время презентации новичков донецкого клуба во вторник. Футболку с соответствующим номером ему символически вручил главный тренер Шахтера Паулу Фонсека. Вратарь Алексей Шевченко выбрал себе номер "1", Майкон будет играть под номером "27", Маркиньос Сиприано – под номером "28", Фернандо – под номером "99".

Мораес: Буду праздновать гол в ворота Динамо, каждый гол нужно праздновать

Напомним, Шахтер вернулся со сборов в Австрии и готовится к матчу за Суперкубок Украины против киевского Динамо, который состоится 21 июля в Одессе.