Челси не смог одержать вторую подряд победу в АПЛ, расписав ничью в выездном матче против Ноттингем Форест (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Челси в предыдущем туре уверенно одолел Борнмут, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ. За это время лондонцы отстали от топ-4 аж на семь зачетных баллов, поэтому в выездном поединке против Ноттингема "пенсионеров" устраивала только победа. "Лесникам" тоже надо было цепляться за очки, ведь они шли в зоне вылета – а выигрыш вытащил бы новичка из нее.

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Начало встречи оказалось динамичным и веселым. Уже на 2-й минуте гости могли открывать счет в результате диагонали Кулибали на левый край штрафной. Маунт принял ее и вторым касанием пробил в ближнюю девятку, однако мяч пролетел над ней!

В первые 10 минут подопечные Грэма Поттера владели мячом в течение 80% игрового времени, но на 13-й они едва не пропустили гол. Джонсон открылся под заброс от Авоньи, убежал от двух защитников и пробил с линии штрафной – Кепа парировал, а затем еще и справился с добиванием! За это расточительство довольно быстро прилетело наказание.

На 18-й минуте Пулишич прорвался по левому флангу и выполнил кросс, а Боли в борьбе с Хаверцом подрезал мяч в дальний угол. Сфера попала в штангу и отскочила на Стерлинга. Рахим стоял в полном одиночестве и расстрелял ворота с минимального расстояния – 0:1!

К сожалению, это был последний действительно интересный эпизод в первом тайме. В дальнейшем Челси просто владел мячом, никак не конвертируя это в моменты. Ноттингем пытался время от времени контратаковать, но у команды ничего не получалось. В итоге, футболисты отправились отдыхать при минимальном преимуществе лондонцев.

Старт второго тайма откровенно шокировал фанатов "пенсионеров". Ноттингем перехватил инициативу, начав создавать голевые моменты. В частности, на 50-й минуте контрвыпад хозяев завершился врыванием Джонсона на правый край штрафной и ударом в дальний угол – Кепа парировал! На 55-й же Гиббс-Уайт мощно выстрелил с линии штрафной, попав в перекладину!

Челси намеков не понял, за что и поплатился. На 63-й минуте Ноттингем заработал угловой, после подачи с которого началась небольшая суматоха. Авоньи в ней смог сбросить мяч на Орье, а тот с близкой дистанции прошил Кепу – 1:1! Счет сравнялся.

В следующие 10 минут в футболе Челси вообще ничего не изменилось, поэтому Грэм Поттер провел тройную замену. На поле вместо Жоржинью, Стерлинга и Маунта вышли Зиеш, Галлахер и Обамеянг. В конце встречи Чуквуемека заменил Пулишича. Все эти перестановки принесли лондонцам аж один полумомент – Зиеш на 80-й минуте вырезал передачу на левый угол вратарской, куда прибежали Пулишич и Обамеянг. Впрочем, они не дотянулись до мяча.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Челси набрал 25 очков и остался на восьмой строчке, а Ноттингем с 14 зачетными баллами в активе поднялся на восемнадцатую строчку.

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