Челсі не зміг здобути другу поспіль перемогу в АПЛ, розписавши нічию у виїзному матчі проти Ноттінгем Форест (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Челсі у попередньому турі впевнено здолав Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ. За цей час лондонці відстали від топ-4 аж на сім залікових балів, тож у виїзному поєдинку проти Ноттінгема "пенсіонерів" влаштовувала тільки перемога. "Лісникам" теж треба було чіплятись за очки, адже вони йшли у зоні вильоту – а виграш витягнув би новачка з неї.

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Початок зустрічі виявився динамічним і веселим. Вже на 2-й хвилині гості могли відкривати рахунок внаслідок діагоналі Кулібалі на лівий край штрафного. Маунт прийняв її й другим дотиком пробив у ближню дев'ятку, однак м'яч пролетів над нею!

В перші 10 хвилин підопічні Грема Поттера володіли м'ячем протягом 80% ігрового часу, але на 13-й вони ледь не пропустили гол. Джонсон відкрився під закидання від Авоньї, втік від двох захисників і пробив з лінії штрафного – Кепа парирував, а потім ще й впорався з добиванням! За це марнотратство досить швидко прилетіло покарання.

На 18-й хвилині Пулішіч прорвався лівим флангом і виконав крос, а Болі в боротьбі з Хаверцом підрізав м'яч у дальній кут. Сфера поцілила у стійку й відскочила на Стерлінга. Рахім стояв у повній самотності й розстріляв ворота з мінімальної відстані – 0:1!

На жаль, це був останній дійсно цікавий епізод у першому таймі. Надалі Челсі просто володів м'ячем, ніяк не конвертуючи це у моменти. Ноттінгем намагався час від часу контратакувати, але у команди нічого не виходило. У підсумку, футболісти відправились відпочивати за мінімальної переваги лондонців.

Старт другого тайму відверто шокував фанатів "пенсіонерів". Ноттінгем перехопив ініціативу, почавши створювати гольові моменти. Зокрема, на 50-й хвилині контрвипад господарів завершився вриванням Джонсона на правий край штрафного та ударом в дальній кут – Кепа парирував! На 55-й же Гіббс-Уайт потужно вистрілив з лінії карного майданчика, влучивши у поперечину!

Челсі натяків не зрозумів, за що й поплатився. На 63-й хвилині Ноттінгем заробив кутовий, після подачі з якого почалася невеличка метушня. Авоньї у ній зміг скинути м'яч на Ор'є, а той з близької дистанції прошив Кепу – 1:1! Рахунок зрівнявся.

В наступні 10 хвилин у футболі Челсі взагалі нічого не змінилось, тож Грем Поттер провів потрійну заміну. На поле замість Жоржінью, Стерлінга й Маунта вийшли Зієш, Галлахер і Обамеянг. Наприкінці зустрічі Чуквуемека замінив Пулішіча. Всі ці перестановки принесли лондонцям аж один напівмомент – Зієш на 80-й хвилині вирізав передачу на лівий кут воротарського, куди прибігли Пулішіч і Обамеянг. Втім, вони не дотягнулись до м'яча.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Челсі набрав 25 очок і залишився на восьмій сходинці, а Ноттінгем з 14 заліковими балами у активі піднявся на вісімнадцяту сходинку.

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