Ноттингем провалил свой первый матч после возвращения в элиту, проиграв Ньюкаслу, но это была выездная встреча. Реабилитироваться же "лесорубы" могли при родных трибунах – впервые за 23 года они принимали матч АПЛ. Соперником был мощный Вест Хэм.

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От команды Стивена Купера, несмотря на ряд мощных трансферов, ждут борьбы за выживание. Впрочем, в первом тайме игры с "молотобойцами" о таких раскладах никто и не думал. Ноттингем начал очень активно, создав три голевых момента ещё до 20-й минуты. На 14-й Фабиански парировал удар Ниахате головой в ближнюю девятку, на 18-й мимо неё головой пробил Авоньи, а на 18-й он же чуть не забил после острого прострела Джонсона.

В середине первого тайма скорости упали, а количество единоборств выросло. Моментов долгое время не возникало. Вест Хэм разочаровывал своих болельщиков, ничего не создавая и выглядя очень слабо – особенно это было заметно по тяжелому дыханию Майкла Антонио. Впрочем, именно гости на 41-й минуте забили первый гол в матче.

Голевую атаку начал Бенрама, получивший передачу на ход, переигравший О'Брайана один в один и отдавший не очень удачный пас на Райса. Деклан долго ждал включения партнеров, пока Ноттингем не остановился всей командой. Воспользовавшись этим, опорник Вест Хэма исполнил разрезной пас под выход Бенрама на свидание з голкипером – впрочем, взятие ворот не засчитали. "Лесорубы" отключились, потому что ожидали свистка про фол Антонио в атаке. Арбитр просмотрел повтор и увидел, что Майкл в стиле американского футбола снёс своего оппонента, так что гол отменили.

А Ноттингем пошел вперёд и забил в ответ! И этот гол уже засчитали. На 2-й компенсированной минуте Лингард исполнил прострел, после чего случилась серия рикошетов – последний был от ноги Авоньи. Именно от неё мяч и влетел в ближний угол ворот Фабиански. 1:0! С этим счётом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм оказался более богатым на события. Вест Хэм начал его активно, едва не отыгравшись на 52-й минуте в результате дальнего удара в исполнении Бенрама. Саид попал в перекладину, а добивание от Боуэна метров с пяти парировал Хендерсон. Ноттингем ответил всего через три минуты голом Джонсона – Бреннан вывалился лицом к лицу с Фабиански и пробил ему между ног, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

На 58-й минуте героем мог стать Ниахате, замыкавший подачу с углового ударом головой в дальнюю девятку, однако Фабиански поймал мяч. Вест Хэм мог наказать за расточительство на 66-й, заработав пенальти – его привёз Маккена, парировавший рукой выстрел Соучека. Исполнять "11-метровый" взялся Райс. Деклан взял разбег и пробил в левый нижний угол – впрочем, Хендерсон поймал сферу! Не показывайте этот сейв Де Хеа...

После этого в игре наступила оперативная пауза, связанная с кучей замен и оказанием медицинской помощи Ниахате. На 70-х минутах моментов вообще не возникало. Ноттингем уверенно держал Вест Хэм на дистанции, однако едва не пропустил на 83-й минуте вследствие замыкания углового в исполнении Зума. Быть бы голу, если бы на линии ворот не оказался Уильямс.

Этот момент оказался последним во встрече, хотя арбитр компенсировал семь минут, а сыграли девять. Ноттингем довольно спокойно довёл матч до минимальной победы – первой после возвращения в АПЛ!

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