Украинский хавбек Руслан Малиновский получил шанс попробовать силы в АПЛ, но покупатель его не будет ждать.

Ноттингем Форест стремится усилить полузащиту Русланом Малиновским. Новичок АПЛ сделал Аталанте предложение относительно украинца, однако итальянцы требуют большей цены. Это вынудило обратить внимание на другие варианты.

Аталанта установила высокий ценник на Малиновского – у украинца есть несколько предложений из АПЛ

Ноттингем начал переговоры по Джибрилю Соу, информирует Sport1. Швейцарец является основным хавбеком Айнтрахта и выиграл с "орлами" в прошлом сезоне Лигу Европы. Англичане дают за Соу 20 миллионов евро и предлагают футболисту значительно более высокую зарплату, чем он имеет в Бундеслиге.

Также Ноттингем Форест близок к подписанию контракта с Хуссемом Ауаром – молодым полузащитником, уже 5 лет играющим в основе Лиона. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Ауар давно находится на радаре топ-клубов.

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