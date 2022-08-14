Манчестер Юнайтед выдал худший старт АПЛ в новейшей истории. Два поражения, шесть пропущенных и последнее место в таблице. Новый наставник Эрик Тен Хаг оказался под шквалом критики. Агенты тренера в ярости, что из их клиента делают козла отпущения, сообщает Mirror.

Тен Хаг – о позорном поражении от Брентфорда: "Манчестер Юнайтед нужны новые и качественные игроки"

Советники Эрика считают, что Манчестер Юнайтед подвел тренера. Когда Тен Хаг покидал Аякс и принимал предложение МЮ, ему на Олд Траффорд обещали усилить состав. Нидерландец составил список из 5 игроков, но клуб пригласил только троих (Эриксен, Мартинес, Маласия) и погряз в переговорах с Фрэнки де Йонгом.

МЮ летом потерял в качестве из-за бесплатных трансферов Погба, Кавани, Маты, Лингарда и Матича. Клуб разгрузил недельную зарплатную ведомость на миллион, но новых качественных игроков не пригласил. Кроме этого, Тен Хаг злится из-за подвешенной ситуации с Криштиану Роналду. Далее матч с Ливерпулем, который может нагреть ситуацию до критического состояния.

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма