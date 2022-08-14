Ноттінгем провалив свій перший матч після повернення в еліту, програвши Ньюкаслу, але то була виїзна зустріч. Реабілітуватись же "лісоруби" могли за рідних трибун – вперше за 23 роки вони приймали матч АПЛ. Суперником був потужний Вест Хем.

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Від команди Стівена Купера, попри низку потужних трансферів, чекають боротьби за виживання. Втім, у першому таймі гри з "молотобійцями" про подібні розклади ніхто не подумав. Ноттінгем розпочав дуже активно, створивши три гольових моменти ще до 20-ї хвилини. На 14-й Фабіанскі парирував удар Ніахате головою в ближню дев'ятку, на 18-й повз неї головою пробив Авоньї, а на 18-й він же ледь не забив після гострого прострілу Джонсона.

В середині першого тайму швидкості впали, а кількість єдиноборств зросла. Моментів довгий час не виникало. Вест Хем розчаровував своїх вболівальників, нічого не створюючи й виглядаючи надзвичайно слабко – особливо це було помітно по важкому диханню Майкла Антоніо. Втім, саме гості на 41-й хвилині забили перший гол у матчі.

Гольову атаку розпочав Бенрама, який отримав передачу на хід, переграв О'Брайана один в один і віддав не дуже вдалий пас на Райса. Деклан чекав на вмикання партнерів, допоки Ноттінгем не зупинився всією командою. Скориставшись цим, опорник Вест Хема виконав розрізний пас під вихід Бенрама віч-на-віч – втім, взяття воріт не зарахували. "Лісоруби" вимкнулись, тому що очікували на свисток про фол Антоніо в атаці. Арбітр переглянув повтор і побачив, що Майкл у стилі американського футболу зніс свого опонента, тож гол скасували.

А Ноттінгем пішов уперед і забив у відповідь! І цей гол вже зарахували. На 2-й компенсованій хвилині Лінгард виконав простріл, після чого сталася серія рикошетів – останній з них пройшов від ноги Авоньї. Саме від неї м'яч і влетів у ближній кут воріт Фабіанскі. 1:0! З цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм виявився багатшим на події. Вест Хем розпочав його активно, ледь не відігравшись на 52-й хвилині внаслідок дальнього удару у виконанні Бенрама. Саїд влучив у поперечку, а добивання від Боуена метрів з п'яти парирував Хендерсон. Ноттінгем відповів всього за три хвилини голом Джонсона – Бреннан вивалився віч-на-віч з Фабіанскі й пробив йому поміж ніг, але взяття воріт не зарахували через офсайд.

На 58-й хвилині героєм міг стати Ніахате, який замикав подачу з кутового ударом головою в дальню дев'ятку, однак Фабіанскі спіймав м'яч. Вест Хем міг покарати за марнотратство на 66-й, заробивши пенальті – його привіз Маккена, який рукою парирував постріл Соучека. Виконувати "11-метровий" взявся Райс. Деклан взяв розбіг і пробив у лівий нижній кут – втім, Хендерсон спіймав сферу! Не показуйте цей сейв Де Хеа...

Після цього в грі наступила оперативна пауза, пов'язана з купою замін та наданням медичної допомоги Ніахате. На 70-х хвилинах моментів взагалі не виникало. Ноттінгем впевнено тримав Вест Хем на дистанції, однак ледь не пропустив на 83-й хвилині внаслідок замикання кутового у виконанні Зума. Бути б голу, якби на лінії воріт не опинився Вільямс.

Цей момент виявився останнім у зустрічі, хоча арбітр компенсував сім хвилин, а зіграли всі дев'ять. Ноттінгем доволі спокійно довів матч до мінімальної перемоги – першої після повернення в АПЛ!

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