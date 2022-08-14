Український хавбек Руслан Маліновський отримав шанс спробувати сили в АПЛ, але покупець його не чекатиме.

Ноттінгем Форест прагне підсилити півзахист Русланом Маліновським. Новачок АПЛ зробив Аталанті пропозицію щодо українця, однак італійці вимагають більшу ціну. Це змусило звернути увагу на інші варіанти.

Аталанта встановила високий цінник на Маліновського – українець має кілька пропозицій з АПЛ

Ноттінгем розпочав переговори щодо Джібріля Соу, інформує Sport1. Швейцарець є основним хавбеком Айнтрахта і виграв з "орлами" в минулому сезоні Лігу Європи. Англійці дають за Соу 20 мільйонів євро та пропонують футболісту значно вищу зарплату, ніж він має в Бундеслізі.

Також Ноттінгем Форест близький до підписання контракту з Хуссемом Ауаром – молодим півзахисником, який вже 5 років грає в основі Ліона. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо. Ауар давно перебуває на радарі топ-клубів.

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