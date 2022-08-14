Аталанта не хочет отпускать Руслана Малиновского в Англию за малую компенсацию. Покупателям придется потрясти кошелек, чтобы получить украинца.

Малиновский близок к переходу в АПЛ. После информации авторитетных инсайдеров на это намекнули жена Руслана и главный тренер Аталанты. Украинец имеет несколько вариантов в Англии, сообщает TuttoAtalanta.

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Фаворитом на подписание Малиновского выступает Ноттингем Форест. Источник уверяет, что новичок АПЛ уже сделал предложение Аталанте относительно Малиновского в размере 15 миллионов евро.

Бергамаски отклонили предложение Ноттингем Фореста, ведь оценивают Руслана дороже. Аталанта готова отпустить украинца за 20-22 миллиона. Малиновский может пойти по пути Фройлера, который также переезжает в Ноттингем.

Аталанта купила Малиновского у Генка 3 года назад за 16 млн. За весь период в Бергамо украинец отличился 29 голами и 27 ассистами. Пока что последний ассист он исполнил в первом туре Серии А, отдав на гол Лукману.

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