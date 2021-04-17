Норвич решил задержаться в Чемпионшипе всего на один сезон.

"Канарейки" официально стали первым новичком АПЛ 2021/22, хотя до завершения Чемпионшипа еще 4 тура.

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Триумф подопечных Даниэля Фарке стал возможным благодаря подаркам третьей и четвертой команды таблицы. Суонси умудрился дома поделить очки с аутсайдером Уикомом (2:2), а Брэнтфорд так и не пробил оборону Миллуолла (0:0). "Лебеди" и "пчелы" больше не имеют математических шансов догнать Норвич, который ниже второго места не упадет. Главным претендентом на вторую путевку является Уотфорд. "Шершни" проиграли в этом туре Лутону (0:1), но сохраняют 6 очков отрыва от Суонси.

Сегодня в 22:00 Норвич сыграет с Борнмутом и может праздновать. Пукки и компания всего сезон провели в Чемпионшипе, однако теперь следует готовиться к элите, чтобы не повторить провал 2019/20 (последнее место в АПЛ).

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