Сборная Норвегии в товарищеском матче разгромила Армению. Видео голов и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Норвегия – Армения – 9:0

Голы: Холанд, 24, 45+1, Кинг, 29, 34, 58, Торстведт, 30, Дели, 80, Сёрлот, 86, 90+1

Норвегия разгромила соперника сборной Украины, отгрузив 9 голов – Холанда оставили в тени

Холанд и компания буквально растоптали одного из будущих соперников Украины в Лиге наций. Сборная Норвегии отправила в ворота Армении целых девять "сухих" мячей. Распределение голов по таймам оказалось почти равномерным: пять до перерыва, и четыре – после.