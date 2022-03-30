Збірна Норвегії у товариському матчі розгромила Вірменію. Відео голів та огляд поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Норвегія – Вірменія – 9:0

Голи: Холанд, 24, 45+1, Кінг, 29, 34, 58, Торстведт, 30, Делі, 80, Сьорлот, 86, 90+1

Норвегія розгромила суперника збірної України, відвантаживши 9 голів – Холанда залишили в тіні

Холанд і компанія буквально розтоптали одного із майбутніх суперників України у Лізі націй. Збірна Норвегії відправила у ворота бідолашної Вірменії аж дев'ять "сухих" м'ячів. Розподіл голів по таймах виявився майже рівномірним: п'ять до перерви, і чотири – після.