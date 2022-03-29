Контрольный поединок

Норвегия – Армения – 9:0

Голы: Холанд, 24, 45+1, Кинг, 29, 34, 58, Торстведт, 30, Дели, 80, Серлот, 86, 90+1

Осло принимал противостояние Норвегии и Армении. Последние вместе с Шотландией и Ирландией являются соперниками сборной Украины в Лиге наций 2022/23. Сегодня им на футбольном поле было несладко.

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Армения за весь матч нанесла только один удар по воротам, и то не в створ. Скандинавы же 24 раза пробивали, из которых 9 были результативными. Хет-трик в свой актив записал Джошуа Кинг, оставив в тени Эрлинга Холанда и Александера Серлота, которые оформили по дублю.

Следующие поединки команды проведут в Лиге наций уже летом: Армения будет противостоять Шотландии, а Норвегия – Сербии.