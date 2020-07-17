Нойок одолел коронавирус – украинца даже забирали в больницу

Хавбек брестского Динамо Александр Нойок смог справиться с COVID-19.

Замечательную новость 28-летний украинец сообщил в сториз своего Instagram.

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Ранее Динамо Брест выявило сразу 16 случаев заболевания коронавирусом – у 11 игроков и 5 членов персонала. Нойок пострадал едва ли не больше всех. Он, Юзепчук и Игнатович были вынуждены бороться с вирусом в больнице, хотя некоторые их партнеры не имели серьезных симптомов и просто изолировались дома.

Напомним, в составе Динамо Брест выступают еще два украинца – Евгений Хачериди и Артем Милевский, которые также были инфицированы.

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