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Нойок одолел коронавирус – украинца даже забирали в больницу

19:14 - Читати українською
Нойок одолел коронавирус – украинца даже забирали в больницу
Александр Нойок / Сайт Динамо Б

Хавбек брестского Динамо Александр Нойок смог справиться с COVID-19.

Замечательную новость 28-летний украинец сообщил в сториз своего Instagram.

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Ранее Динамо Брест выявило сразу 16 случаев заболевания коронавирусом – у 11 игроков и 5 членов персонала. Нойок пострадал едва ли не больше всех. Он, Юзепчук и Игнатович были вынуждены бороться с вирусом в больнице, хотя некоторые их партнеры не имели серьезных симптомов и просто изолировались дома.

Напомним, в составе Динамо Брест выступают еще два украинца – Евгений Хачериди и Артем Милевский, которые также были инфицированы.

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Теги
Мир Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом коронавирус Олександр Олександр Нойок Беларусь
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