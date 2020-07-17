Нойок здолав коронавірус – українця навіть забирали до лікарні

Хавбек брестського Динамо Олександр Нойок зміг впоратися з COVID-19.

Чудову новину 28-річний українець повідомив у сторіз свого Instagram.

"Барса, посунься!": Мілевський оригінально відсвяткував чемпіонство Реала

Раніше Динамо Брест виявило відразу 16 випадків захворювання коронавірусом – у 11 гравців та 5 членів персоналу. Нойок постраждав ледь не найбільше. Він, Юзепчук та Ігнатович були змушені боротися з вірусом у лікарні, хоча деякі їхні партнери не мали серйозних симптомів і просто ізолювалися вдома.

Нагадаємо, у складі Динамо Брест виступають ще два українці – Євген Хачеріді та Артем Мілевський, які також були інфіковані.

Маліновський на шляху до ЛЧ, битва кризових Ювентуса і Лаціо, класичні протистояння в Кубку Англії – топ-матчі вікенду