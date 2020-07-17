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Нойок здолав коронавірус – українця навіть забирали до лікарні

19:14 - Читать на русском
Нойок здолав коронавірус – українця навіть забирали до лікарні
Олександр Нойок / Сайт Динамо Б

Хавбек брестського Динамо Олександр Нойок зміг впоратися з COVID-19.

Чудову новину 28-річний українець повідомив у сторіз свого Instagram.

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Раніше Динамо Брест виявило відразу 16 випадків захворювання коронавірусом – у 11 гравців та 5 членів персоналу. Нойок постраждав ледь не найбільше. Він, Юзепчук та Ігнатович були змушені боротися з вірусом у лікарні, хоча деякі їхні партнери не мали серйозних симптомів і просто ізолювалися вдома.

Нагадаємо, у складі Динамо Брест виступають ще два українці – Євген Хачеріді та Артем Мілевський, які також були інфіковані.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном коронавірус Світ Олександр Олександр Нойок Білорусь
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