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"Барса, подвинься!": Милевский оригинально отпраздновал чемпионство Реала

08:27 - Читати українською
"Барса, подвинься!": Милевский оригинально отпраздновал чемпионство Реала
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский продолжает самоотверженно болеть за мадридскую команду.

Украинский легионер брестского Динамо Артем Милевский продолжает находиться на карантине из-за вспышки COVID-19 в белорусской команде. Наличие свободного времени позволяет нападающему наслаждаться европейским футболом.

Милевский и еще 9 игроков Динамо Брест заболели коронавирусом – один из украинцев находится в больнице

На своей странице в социальной сети Instagram Артем опубликовал видео, на котором болеет и поддерживает мадридский Реал. "Барса, подвинься" – поет Милевский, кружась в танце и демонстрируя эмблему мадридского Реала на своей футболке.

Напомним, накануне подопечные Зидана за тур до финиша Ла Лиги досрочно стали чемпионами Испании.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения

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