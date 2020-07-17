"Барса, подвинься!": Милевский оригинально отпраздновал чемпионство Реала

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский продолжает самоотверженно болеть за мадридскую команду.

Украинский легионер брестского Динамо Артем Милевский продолжает находиться на карантине из-за вспышки COVID-19 в белорусской команде. Наличие свободного времени позволяет нападающему наслаждаться европейским футболом.

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На своей странице в социальной сети Instagram Артем опубликовал видео, на котором болеет и поддерживает мадридский Реал. "Барса, подвинься" – поет Милевский, кружась в танце и демонстрируя эмблему мадридского Реала на своей футболке.

Напомним, накануне подопечные Зидана за тур до финиша Ла Лиги досрочно стали чемпионами Испании.

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