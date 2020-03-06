Нойок мог бы внести новые краски в игру сборной Беларуси, – Дулуб

Бывший наставник Карпат, белорус Олег Дулуб, оценил перспективы Александра Нойка, которого могут пригласить в сборную Беларуси.

"Нойок мог бы внести совершенно новые краски в игру сборной Беларуси: агрессия в центре поля и хорошо поставленный удар из-за пределов штрафной, что он не раз демонстрировал в конце прошлого сезона в брестском Динамо. Перекладины переламывались после его удара, а уж если попадал – то попадал.

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У Александра хороший характер. То, что я вижу – он отлично вписался в коллектив как в Минске, так и в Бресте. О нем говорят только положительное. Это – хорошее свидетельство, такой футболист может быть полезным и в сборной.

Эта позиция здесь, скажем так, полузакрытая. Есть футболисты, которые успешно играют на этой позиции, но у них немного другие качества, чем у Александра. Нойок мог бы с ними гармонизироваться", – цитирует Дулуба Sport Arena.

Напомним, в прошлом году Нойок заявлял, что готов рассмотреть предложение относительно изменения гражданства и выступлений за сборную Беларуси. Украинский хавбек выступает в чемпионате Беларуси с марта 2016 года.

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