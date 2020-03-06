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Нойок міг би внести нові барви у гру збірної Білорусі, – Дулуб

08:00 1390 Читать на русском
Нойок міг би внести нові барви у гру збірної Білорусі, – Дулуб
Олександр Нойок / фото з відкритих джерел

Колишній наставник Карпат, білорус Олег Дулуб, оцінив перспективи Олександра Нойка, якого можуть запросити у збірну Білорусі.

"Нойок міг би внести абсолютно нові фарби в гру збірної Білорусі: агресія в центрі поля і добре поставлений удар з-за меж штрафного, що він не раз демонстрував в кінці минулого сезону в брестському Динамо. Поперечини переламувались після його удару, а вже якщо влучав – то влучав.

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У Олександра хороший характер. Те, що я бачу – він відмінно вписався в колектив як в Мінську, так і в Бресті. Про нього говорять тільки позитивне. Це – хороше свідчення, такий футболіст може бути корисним і в збірній.

Ця позиція тут, скажімо так, напівзакрита. Є футболісти, які успішно грають на цій позиції, але у них трохи інші якості, ніж у Олександра. Нойок міг би з ними гармонізуватись", – цитує Дулуба Sport Arena.

Нагадаємо, у минулому році Нойок заявляв, що готовий розглянути пропозицію стосовно зміни громадянства і виступів за збірну Білорусі. Український хавбек виступає у чемпіонаті Білорусі з березня 2016 року.

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Світ Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь Білорусь Білорусь Олег Дулуб Олег Дулуб Українці за кордоном
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