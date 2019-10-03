Нойок: Мечтаю о сборной Украины, но готов рассмотреть предложение от Беларуси

Украинский полузащитник Динамо Брест Александр Нойок рассказал, что готов рассмотреть предложение о выступлениях за национальную сборную Беларуси.

"Безусловно, я мечтаю о вызове в сборную Украины. Я знаю, что это трудно, это мечта, но... Если сейчас будет предложение с белорусским паспортом, я буду рассматривать его всерьез. Я остыл со сборной Украины. Мечта, конечно, есть, но я понимаю, как трудно туда попасть.

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Бывший тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в 2017 году сказал, что был бы не против, чтобы я взял паспорт. Мне так приятно было. Я отца сразу набрал, маму. Отец сразу сказал: "Давай, давай, давай". Попросил у Криушенко время подумать, но потом сборы начались и все затихло. Сейчас разговоры опять ведутся", – сказал Нойок YouTube-каналу MelkazeRaw.

Напомним, Александр Нойок является воспитанником академии донецкого Шахтера. В чемпионате Украины он выступал за Говерлу, Металлист и донецкий Металлург.

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