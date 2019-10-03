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Нойок: Мрію про збірну України, але готовий розглянути пропозицію від Білорусі

17:48 990 Читать на русском
Нойок: Мрію про збірну України, але готовий розглянути пропозицію від Білорусі
Олександр Нойок / ФК Динамо Брест

Український півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок розповів, що готовий розглянути пропозицію щодо виступів за національну збірну Білорусі.

"Безумовно, я мрію про виклик у збірну України. Я знаю, що це важко, це мрія, але... Якщо зараз буде пропозиція з білоруським паспортом, я буду розглядати її серйозно. Я охолов щодо збірної України. Мрія, звичайно, є, але я розумію, як важко туди потрапити.

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Колишній тренер збірної Білорусі Ігор Кріушенко у 2017 році сказав, що був би не проти, щоб я взяв паспорт. Мені так приємно було. Я батька відразу набрав, маму. Батько відразу сказав: "Давай, давай, давай". Попросив у Кріушенка час подумати, але потім збори почалися і все затихло. Зараз розмови знову ведуться", – сказав Нойок YouTube-каналу MelkazeRaw.

Нагадаємо, Олександр Нойок є вихованцем академії донецького Шахтаря. В чемпіонаті України він виступав за Говерлу, Металіст та донецький Металург.

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