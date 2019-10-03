"Как гей-парады касаются фашизма? Наверное, оттуда пошли", – Нойок сделал резкое заявление

Полузащитник Динамо Брест Александр Нойок выступил против гей-парадов и предположил, что они ушли от фашизма.

"Я не гомофоб, но у нас православная страна, здесь гей-парадов не надо. В Киеве провели, но я считаю, что этого не должно было быть. Мне было больно. Страна победила фашизм, все бились.

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Какое отношение гей-парады имеют к фашизму? Ну это ж оттуда пошло, наверное. У нас же должна закалка быть какая-то советская. Наши родители жили хорошо, счастливо, все вспоминают это время.

Не хотел бы жить в СССР, просто родители там жили и дали нам хорошую базу. Мы нормальные хлопцы: жена, семья, счастье, внуки", – сказал Нойок YouTube-каналу MelkazeRaw.

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